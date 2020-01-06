Этот автомобильный налог будет расти еще два года

Утилизационный сбор для автомобилей, увеличенный в России два месяца назад, обещают повысить вновь: в 2021-2022 годы правительство проиндексирует ставки. Минпромторг считает такие меры необходимым, чтобы поддержать локализацию производства, сообщает DEITA.RU



Ранее агентство уже писало о том, как в ноябре 2019-го правительство утвердило повышение ставок утильсбора — в среднем на 110%. Тогда власти утверждали, что увеличение сборов — реакция на снижение таможенных ставок, и поможет сохранить общий уровень тарифной защиты. Однако уже к началу 2020 эксперты в один голос говорят о падении уровня продаж автомобилей в стране.

Так, глава Минпромторга, Денис Мантуров, посоветовал автопроизводителям «не затягивать с локализацией производства». При этом управленец допускает, что некоторые, даже крупные, производители могут вовсе исчезнуть российского рынка. Стоит отметить, что в 2019 году в России было продано чуть больше 1500 000 автомобилей. Это на 2,8 % меньше, чем в 2018-ом. Однако новые ставки приведут лишь к удорожанию цены на авто, что может внести вклад в новые негативные тенденции для рынка.

Евгений Черемухин