telegr wh call

Новости

Этот автомобильный налог будет расти еще два года

6 Январь 2020, 20:18

Вот сколько будет стоить проезд «зайцем» по платной автодороге

6 Январь 2020, 19:42

Как изменится школьный экзамен, напомнили россиянам

6 Январь 2020, 19:13

Сколько денег можно получить за рождение ребенка, сказали власти

6 Январь 2020, 18:38

Еще одну смерть принесло катание на тюбингах

6 Январь 2020, 18:15

Молодой человек спас женщину ценой своей жизни

6 Январь 2020, 17:40

Тысячи евро на поездку: украинцы возмущены поведением Зеленского

6 Январь 2020, 17:10

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Рождеством Христовым

6 Январь 2020, 17:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Этот автомобильный налог будет расти еще два года

авто, личный транспорт, автомобиль.jpg

Утилизационный сбор для автомобилей, увеличенный в России два месяца назад, обещают повысить вновь: в 2021-2022 годы правительство проиндексирует ставки. Минпромторг считает такие меры необходимым, чтобы поддержать локализацию производства, сообщает DEITA.RU

Ранее агентство уже писало о том, как в ноябре 2019-го правительство утвердило повышение ставок утильсбора — в среднем на 110%. Тогда власти утверждали, что увеличение сборов — реакция на снижение таможенных ставок, и поможет сохранить общий уровень тарифной защиты. Однако уже к началу 2020 эксперты в один голос говорят о падении уровня продаж автомобилей в стране.

Так, глава Минпромторга, Денис Мантуров, посоветовал автопроизводителям «не затягивать с локализацией производства». При этом управленец допускает, что некоторые, даже крупные, производители могут вовсе исчезнуть российского рынка. Стоит отметить, что в 2019 году в России было продано чуть больше 1500 000 автомобилей. Это на 2,8 % меньше, чем в 2018-ом. Однако новые ставки приведут лишь к удорожанию цены на авто, что может внести вклад в новые негативные тенденции для рынка.

Евгений Черемухин

Читайте также:

Квартиры, выплаты и санкции: новые законы изменят жизнь россиян в январе

Власти объяснили рост цен заботой о гражданах

Рост цен ожидает россиян с нового года

Популярное

Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году

«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса

Названа реальная причина, по которой десятки машин ушли под воду

Мальчик просто баловался: вот кто стрелял по людям в Приморье
Загрузка...
Загрузка...