Один курорт, который больше всего приглянулся россиянам, выявили эксперты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе раскрывает эту интригу.

С 2014 года самым любимым местом для отдыхающих из России становится Сочи. Здесь наших граждан дольше, нежели в Турции.

Также в текущем году в число востребованных и популярных мест отдыха попадает Крым с местными курортами. Причем и цены на отдых в этом месте не изменялись.

В Сочи же за июнь и июль 2019 года успели побывать на отдыхе более 1,7 миллиона российских граждан. А если считать с января, то на местных курортах побывало больше, чем 3,5 миллиона туристов.

Анастасия Туркова