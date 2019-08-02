Что хочет сказать водитель со встречки, который сигналит вам два раза, сообщает DEITA.RU.

Есть не очень распространенный, но используемый сигнал: встречное авто моргает вам дальним светом и подает при этом двойной сигнал клаксоном. Первая часть сигнала короткая, вторая – протяжная.

Такой сигнал – предупреждение об опасности, нестандартной ситуации на дороге. Если вам так сигнализируют – сбавляйте скорость до безопасной и всматривайтесь в происходящее вокруг. Очень может быть, что это позволит вам избежать ДТП.

Анастасия Туркова