Производители спрогнозировали падение цен на важную категорию мяса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Оптовые цены на свинину могут упасть на 10% уже к концу года. Об этом заявил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв.

По его словам, уже в ближайшие три-четыре года прирост объёма производства мяса продолжится на 4–5% в год. Как отметил Ковалёв, это резко усилит внутреннюю конкуренцию и создаст предпосылки для снижения оптовых цен в будущем.

Также он добавил, что рынок мог ожидать обвал, но из-за вспышки африканской чумы свиней в Китае, которая поддержит цены, снижение будет постепенным.

По данным союза свиноводов России, за первое полугодие объёмы производства свинины в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,1%.

Дмитрий Шевченко