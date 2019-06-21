Этот продукт на ярмарке неожиданно стал дефицитом
Буквально через несколько часов многие прилавки опустели, сообщает DEITA.RU.
Неприятным сюрпризом для горожан, которые отправились на главную городскую сельхозярмарку, стала нехватка продукта, который «всему голова».
Очереди неожиданно выстроились к хлебным прилавкам.
«Непонятно, почему на ярмарке сейчас так мало машин с хлебобулочными изделиями, - рассказала одна из покупательниц, - раньше был практически целый ряд – по несколько машин из Артема, Уссурийска, Владивостока, из районов…И хлеб был вкусный, хорошо пропечёный. Местный-то я давно не беру – в последнее время какой-то сырой, есть его просто невозможно», - сказала жительница Первореченского района Владивостока.
«Я на ярмарке всегда покупал уссурийский хлеб – приезжали машины нескольких пекарен, а сейчас одна, и то через раз», - поделилась своим мнением еще одна горожанка, - непонятно, почему так мало стало хлебных машин?».
Действительно, очереди за хлебом были и на предыдущих ярмарках, но такого ажиотажа не наблюдалось.
«Если народ на ярмарке стал скупать и хлеб, значит, дело плохо, - высказал свое мнение Дмитрий Иванович, - раньше больше за домашними овощами-фруктами приходили, молочкой, рыбой, яйцами, да дикоросами. Сейчас в городе уже и хлеб никудышний. Хотя сухари у них самые вкусные, никто лучше не делает», - добавил собеседник.
Напомним, после очередного перерыва, главная сельскохозяйственная ярмарка региона вновь вернулась на центральную площадь Владивостока. В пятницу, 21 июня, она работает до 18 часов, а в субботу, 22 июня, время работы ярмарки с 9 до 17 часов. Почти две сотни приморских сельхозпроизводителей привезли овощи и фрукты, домашние разносолы, а также разнообразную молочную, рыбную, хлебобулочную продукцию местного производства, дикоросы и мед.
Напомним, как неоднократно рассказывало агентство, ярмарка - это практически единственная возможность для тысяч горожан приобрести продукты по доступной цене. Хотя ходили упорные слухи о том, что ярмарку собираются сделать платной, с местных сельхозпроизводителей пока не взимают арендную плату. По заверениям мэрии, все участники ярмарки по-прежнему освобождены от арендной платы, что позволяет сделать цены ниже, чем в среднем по городу.
Так, сегодня картофель продавался по цене от 30 до 40 рублей за килограмм (прошлогоднего урожая), помидоры от 120 до 250 рублей, огурцы – от 80 до 200 рублей, капуста белокочанная – от 15 рублей, свекла (сорт «бордо») – от 50 до 55 рублей, болгарский перец – от 75 рублей за кило.
Инна Эстрина
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