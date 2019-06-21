Буквально через несколько часов многие прилавки опустели, сообщает DEITA.RU.

Неприятным сюрпризом для горожан, которые отправились на главную городскую сельхозярмарку, стала нехватка продукта, который «всему голова».

Очереди неожиданно выстроились к хлебным прилавкам.

«Непонятно, почему на ярмарке сейчас так мало машин с хлебобулочными изделиями, - рассказала одна из покупательниц, - раньше был практически целый ряд – по несколько машин из Артема, Уссурийска, Владивостока, из районов…И хлеб был вкусный, хорошо пропечёный. Местный-то я давно не беру – в последнее время какой-то сырой, есть его просто невозможно», - сказала жительница Первореченского района Владивостока.

«Я на ярмарке всегда покупал уссурийский хлеб – приезжали машины нескольких пекарен, а сейчас одна, и то через раз», - поделилась своим мнением еще одна горожанка, - непонятно, почему так мало стало хлебных машин?».

Действительно, очереди за хлебом были и на предыдущих ярмарках, но такого ажиотажа не наблюдалось.

«Если народ на ярмарке стал скупать и хлеб, значит, дело плохо, - высказал свое мнение Дмитрий Иванович, - раньше больше за домашними овощами-фруктами приходили, молочкой, рыбой, яйцами, да дикоросами. Сейчас в городе уже и хлеб никудышний. Хотя сухари у них самые вкусные, никто лучше не делает», - добавил собеседник.

Напомним, после очередного перерыва, главная сельскохозяйственная ярмарка региона вновь вернулась на центральную площадь Владивостока. В пятницу, 21 июня, она работает до 18 часов, а в субботу, 22 июня, время работы ярмарки с 9 до 17 часов. Почти две сотни приморских сельхозпроизводителей привезли овощи и фрукты, домашние разносолы, а также разнообразную молочную, рыбную, хлебобулочную продукцию местного производства, дикоросы и мед.

Напомним, как неоднократно рассказывало агентство, ярмарка - это практически единственная возможность для тысяч горожан приобрести продукты по доступной цене. Хотя ходили упорные слухи о том, что ярмарку собираются сделать платной, с местных сельхозпроизводителей пока не взимают арендную плату. По заверениям мэрии, все участники ярмарки по-прежнему освобождены от арендной платы, что позволяет сделать цены ниже, чем в среднем по городу.

Так, сегодня картофель продавался по цене от 30 до 40 рублей за килограмм (прошлогоднего урожая), помидоры от 120 до 250 рублей, огурцы – от 80 до 200 рублей, капуста белокочанная – от 15 рублей, свекла (сорт «бордо») – от 50 до 55 рублей, болгарский перец – от 75 рублей за кило.

Инна Эстрина