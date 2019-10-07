Для того, чтобы значительно уменьшить риск заболевания раком груди, женщинам предлагается активно есть лук и чеснок, сообщает DEITA.RU. Именно к такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского университета в Буффало.

Согласно научному исследованию, опубликованному в журнале Nutrition and Cancer, у женщин, употребляющих ежедневно лук и чеснок на протяжении долгого периода, риск заболеть раком молочных желез снизится примерно на 67%.

К такому выводу пришли ученые, обратив внимание на прекрасную половину жителей острова Пуэрто-Рико. Ученые увидели, что на свободном острове женщины почти не болеют таким видом рака, хотя те, кто живет на материковой части США, не могут похвастаться таким здоровьем. В результате исследования удалось сделать вывод, что сохранить здоровье женщинам помогает соус софрито. В его составе чеснок и лук.

Ранее ученые уже заявляли, что употребление чеснока и лука помогает избежать и других видов рака, таких как рак предстательной железы и рак желудка.

DEITA.RU неоднократно публиковало информацию о том, что употребление различных продуктов позволяет избежать серьезных заболеваний. Так, чтобы снизить вероятность заболевания раком ученые рекомендуют употреблять 100 граммов обработанного жирного мяса. Также благоприятно влияет употребление клетчатки.

Екатерина Брязгунова