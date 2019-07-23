Граждане смогут скупить пищевой продукт по гораздо более низкой цене, чем обычно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Эксперт рынка торговли продуктами питания Герман Зверев заявил изданию о небывалом удешевлении чёрной икры на прилавках магазинов. По информации специалиста, её стоимость снизилась почти в 2,5 раза.

По мнению Зверева, к такому положению вещей привело несколько причин, главной из которых стало увеличение предложения на рынке. Сейчас покупателю доступна как широкая линейка самих производителей чёрной икры, так и других смежных деликатесов, которые конкурируют за попадание на стол россиян.

Ещё один фактором, опустившим цену, по словам эксперта, стало то, что в самой России увеличилось производства продукта-деликатеса.

Дмитрий Шевченко