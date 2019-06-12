ГИБДД снова неприятно удивляют водителей на дорогах, сообщает DEITA.RU. На этот раз водителя ждет подвох, начинающийся с торможения под знаком «Опасный участок».

Разумеется, скорость водитель сбавит. Как иначе, особенно если впереди стоит машина с камерой видеофиксации. Рядом расположен знак, указывающий, как быстро можно ехать.

Но вскоре вам предъявят штраф, даже если вы все сделали правильно. Приина в том, что знаков, ограничивающих скорость, два. Один из них закрыт машиной – той самой, на которой расположена камера. А второй знак был у вас перед глазами. Вы все-таки проехали со скоростью большей, чем можно было на данном участке, хоть и не могли об этом знать.

Суд здесь может и не помочь: максимум – вам могут аннулировать штраф, если знак ограничения скорости уже убрали.

Анастасия Туркова