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Этот специалист получает от 43 до 60 тысяч
Работая сборщиком мебели можно безбедно существовать и даже потихоньку помогать престарелым родителям, сообщает DEITA.RU.
В результате проведения анализа заработных плат сборщиков мебели сразу в семидесяти городах России специалисты сервиса Superjob выяснили, что самую высокую зарплату такой специалист получает в Москве. Здесь он может заработать за месяц целых 60 тысяч.
Две другие столицы — культурная и дальневосточная — в пролете. Так, в Санкт-Петербурге больше 55 тысяч рублей на такой позиции не заработаешь, а во Владивостоке потолком стала сумма в 51 тысячу рублей.
Что касается других дальневосточных городов, там еще хуже. В Хабаровске за аналогичную работу предлагают 49 тысяч рублей, в Чите — 43 тысячи.
Ранее DEITA.RU сообщало о том, что во Владивостоке стоматологическая клиника ищет специалиста. Ему обещают зарплату в полмиллиона рублей.
Екатерина Брязгунова