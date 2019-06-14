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Источник изображения: Сергей Трэйне

Стала известна зарплата важного работника, сообщает DEITA.RU.

Получать достойную зарплату в 75 тысяч рублей можно, работая таможенным декларантом. Правда, такие довольно высокие в среднем для России заработки ожидают лишь тех, кто занимается этой работой в Москве.

В соседнем Санкт-Петербурге зарплата у этих же специалистов меньше - в среднем 62 тысячи рублей. 

Такие данные приводит сервис поиска работы Superjob, который провёл анализ заработных плат таможенных декларантов в 70 крупнейший города России.

В этом число также вошли Хабаровск и Владивосток. В бывшей столице Дальнего востока Хабаровске такие сотрудники могут рассчитывать на ежемесячное вознаграждение своего труда в 54 тысячи рублей, а в нынешней столице ДФО - Владивостоке, в 56 тысяч.

В прочем, даже приличные доходы не гарантируют россиянам спокойное распоряжение своими деньгами. Ранее стало известно, что всё больше клиентов банков жалуются на то, что кредитные организации желают контролировать их деньги.

Дмитрий Шевченко

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