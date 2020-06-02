Новости
Новые автомобильные номерные знаки появятся в России
2 Июнь 2020, 13:30
Контрабандисты уничтожают дальневосточный лес
2 Июнь 2020, 13:15
Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня
2 Июнь 2020, 12:45
Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно
2 Июнь 2020, 12:30
Резидент Свободного порта делает детей во Владивостоке
2 Июнь 2020, 12:15
Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП
2 Июнь 2020, 12:00
Предпринимателю не удалось сэкономить на ботинках в Приморье
2 Июнь 2020, 11:45
Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19
2 Июнь 2020, 11:40
Этот способ точно защитит ваши сбережения от мошенников
Сейчас большинство хранит деньги в электронном виде
Надежный метод уберечь деньги, помещенные на банковский счет, сейчас предлагают разные банки, сообщает ИА DEITA.RU.
Финансовые эксперты настоятельно рекомендуют разделять карты. Стоит иметь отдельную карту (или несколько) для получения средств, к примеру, зарплатную, и отдельную – для трат. И первую стоит оставлять дома, пользуясь только онлайн-банкингом.
Узнайте у представителей вашего банка: возможно, у них есть возможность оформить виртуальную (она же цифровая) карта. Это оптимальный вариант для покупок в интернет-магазинах. Если ваш телефон поддерживает такую функцию, ею можно будет пользоваться и для покупок офлайн. Главное, чтобы на этой дополнительной карте не было постоянно хранящихся денег: счет нужно пополнять непосредственно пред покупкой именно на нужную сумму.
Если данные карты, где хранятся все ваши сбережения, не будут «светиться» в сети и точно не смогут физически попасть в руки нечестного человека, они не будут скомпрометированы.