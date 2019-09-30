Эту ошибку совершает зимой каждый водитель

Стало известно, почему нельзя прогревать двигатель на «холостых» в зимнее время. Об этом сообщает DEITA.RU.

Оказалось, ежедневное отогревание мотора авто перед началом движения зимой буквально «убивает» двигатель. Частая причина поломки двигателя или его плохой работы в холодное время года - закончившиеся в блоке смазочные материалы, которые банально сгорели во время «холостого» прогрева.

Современные автодвигатели оснащены специальными датчиками контроля за температурным режимом «за бортом», позволяющие автоматическому блоку авто самостоятельно определить необходимые действия для осуществления движения на замерзшем моторе.

Грубо говоря, современному водителям не нужно ждать, когда двигатель прогреется до оптимальных четырех-пяти градусов тепла, чтобы отправиться в поездку - «автоматика» сама решит, настолько мотор замерз и нужно ли подавать большее количество топлива, чтобы поддерживать работу машины.

Работа двигателя в «холостую» не отменяет повышенной подачи топлива, но в состоянии покоя излишний впрыск осаживается на цилиндрах и вымывает моторное масло вместе со смазками двигателя.

Специалисты советуют водителям позволять двигателю прогреться буквально пять-десять минут перед поездкой, а не затягивать прогресс до получаса и более.

Екатерина Цой