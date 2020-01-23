Эвакуация детских садов началась во Владивостоке

Ряд детских садов на Дальнем Востоке – в таких крупных городах, как Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Биробиджан – сейчас эвакуируют, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, сейчас сотрудники трех дошкольных учреждений приморской столицы уже оповестили родителей воспитанников о том, что детей нужно забирать из мест эвакуации – всех дошкольников отправили в соседние соцучреждения – в детских садах работают спецслужбы.

Напомним, что подобная волна лже-минирований уже случалась сразу после новогодних праздников – сообщения о взрывчатке заставили эвакуировать все школы Хабаровска, ряд детских садов там же, а также образовательные учреждения Владивостока, Уссурийска и Благовещенска, включая несколько вузов. Также «пострадали» театры и музеи в указанных городах.

В декабре прошлого года полиция зафиксировала две крупных «волны» ложных минирований.

Александра Маслова