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Эвакуация детских садов началась во Владивостоке
Ряд детских садов на Дальнем Востоке – в таких крупных городах, как Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Биробиджан – сейчас эвакуируют, сообщает DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, сейчас сотрудники трех дошкольных учреждений приморской столицы уже оповестили родителей воспитанников о том, что детей нужно забирать из мест эвакуации – всех дошкольников отправили в соседние соцучреждения – в детских садах работают спецслужбы.
Напомним, что подобная волна лже-минирований уже случалась сразу после новогодних праздников – сообщения о взрывчатке заставили эвакуировать все школы Хабаровска, ряд детских садов там же, а также образовательные учреждения Владивостока, Уссурийска и Благовещенска, включая несколько вузов. Также «пострадали» театры и музеи в указанных городах.
В декабре прошлого года полиция зафиксировала две крупных «волны» ложных минирований.
Александра Маслова