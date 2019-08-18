Приморцев из наиболее подтопленных районов вывозят в пункты временного размещения, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как отметили на заседании краевого штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять – в Уссурийске.

В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на 100 мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять ПВР, готовые принять до 200 человек.

По информации вице-губернатора Приморского края Олега Мельникова, более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова. Обогрел и накормил. «Считаю, что таких людей нужно представлять к награде», – отметил заместитель главы Приморья.

Режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, тайфун «Кроса» уходит с территории края. Как отметил главный приморский синоптик, до 25 августа в крае сохранится пасмурная погода, пройдут умеренные дожди.

Дмитрий Санников