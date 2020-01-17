Эвакуатор уронил автомобиль во Владивостоке

Сведений о повреждениях кроссовера пока нет, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел во Владивостоке на улице Капитана Шефнера, сообщает группа dps_patrul. Автомобиль был припаркован на спуске напротив торгового центра «Авангард», то есть в зоне действия дорожного знака «Стоянка и парковка запрещена».

Ситуация с уроненным Hyundai Creta печальна, но не эксклюзивна. И реакция пользователей это подтверждает. Кто-то негодует, что безответственные автолюбители оставляют свои автомобили в неположенных местах, мешая движению, а кто-то привычно ругается в адрес эвакуаторщиков. Но никто не удивляется.

«Карма в действии», – считает один из подписчиков группы.

«Потому что не закрепляют даже. Лишь бы увезти поскорее», – возмущен другой некомпетентностью сотрудников эвакуационной службы, которые нередко портят чужое имущество.

Деятельность эвакуаторов, оно же «воровайки», нередко оказывается для автодвижения более вредоносной, чем нарушения со стороны автомобилистов. Чересчур прибыльный бизнес уже уничтожил километры нервов владивостокцев.