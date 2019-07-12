Очевидцы жалуются на беспредел «вороваек», сообщает DEITA.RU.



Второй день подряд эвакуаторы массово вывозят машины, припаркованные у жилых домов. Видеоролик, снятый очевидцами, размещен в паблике dpskontrol_125rus в «Инстаграм».

Эвакуаторы увозят авто, припаркованные у дома №24 по улице Чапаева. На кадры записи попало то, как один из эвакуаторов увозит с места припаркованную «Мазду Демио».

В четверг, 11 июля, «воровайки» также увозили машины, которые владельцы бросили у многоквартирного дома. Причина, по которой, вероятно, увозят авто, – жалобы жильцов. Дело в том, что все авто припаркованы на тротуаре.

Елена Миронова