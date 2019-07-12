Люди негодуют: оставив машину возле собственного дома, можно найти ее на штрафстоянке, сообщает DEITA.RU.



Эвакуаторщики Владивостока начали промышлять не только на центральных дорогах, но и во дворах многоквартирных домов. Они массово увозят машины, припаркованные во дворах.

Накануне в Сети появилось видео, на котором сразу два эвакуатора увозят припаркованные во дворе на Чапаева, 24 машины. Автор ролика сообщил, что работают эвакуаторщики быстро: за 15 минут поднимают и увозят авто - даже не убирают вниз стрелы.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Владивостока запретит парковаться у тысячекоечной больницы. Машины мешают проезду скорой. Однако горожане были возмущены таким решением.

Елена Миронова