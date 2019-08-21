Оказывается, оставлять машину, только что купленную в салоне, нельзя даже на платной парковке, сообщает DEITA.RU.



Автомобилисты массово жалуются на то, что их новенькие машины, которые были только недавно куплены в автосалоне, со всех парковок увозят эвакуаторы. Такой беспредел происходит по всей Москве, пишет РБК.

Дело в том, что владелец авто может ездить на новой машине без номеров в течение 10 дней. Это время дается на оформление документов в ГИБДД и получение госномера. Однако парковать машину, по крайней мере, в Москве можно только в гараже. По закону 2017 года авто без номеров могут эвакуировать с любой стоянки, парковки и другого места, если вокруг много людей. Это сделано для антитеррористической безопасности.

Проблема в том, что после того, как машину увозит эвакуатор, владелец не может узнать, на какой штраф-стоянке она находится – номера-то в базе нет. Так что москвич обязан объехать все штраф-стоянки города в поисках своего авто. А после – еще написать объяснительную: почему машина без госномеров.

Елена Миронова