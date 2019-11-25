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Эвакуированные приморские дети вернулись домой из Ирака

ребенок, игра, дети

Домой в Приморский край вернулись брат с сестрой, которых срочно эвакуировали из Ирака. Тут их встретила семья, сообщает DEITA.RU.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в крае Ирина Медведева, на той неделе из Багдада в столицу эвакуировали три десятка несовершеннолетних. Все они находились в приютах или тюрьмах со своими матерями, которые находились под следствием или судом по подозрению в причастности к ИГ* (*Террористическая организация, запрещенная в России.)

Стало известно, что двое -  брат и сестра дошкольного возраста вернутся в Приморский край. Тут опеку над ними готова взять бабушка.

Отметим, на данный момент из Ирака эвакуированы 122 российских ребенка – в возрасте от года до 15 лет.

Напомним, что ранее таким же образом эвакуировали еще три группы детей. Сообщается, что все из них живы, здоровы и большинство из них встречали родственники. Всем несовершеннолетним россиянам, эвакуированным из Багдада, оказывается помощь разностороннего порядка: финансовая, психологическая и социальная.

Группа, в которой были маленькие приморцы – четвертая из вывезенных на Родину.

 

 

Александра Маслова

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