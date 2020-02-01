telegr wh call

Новости

Facebook и Twitter ждут миллионные штрафы от суда

1 Февраль 2020, 10:45

Коронавирус обрушил юань

1 Февраль 2020, 10:15

Эвакуировать россиян из Китая будут через Приморье

1 Февраль 2020, 09:45

Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке

1 Февраль 2020, 09:15

Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов

1 Февраль 2020, 08:45

Влажность и ветер: известен прогноз на начало недели во Владивостоке

1 Февраль 2020, 08:15

Нелегальные помойки обойдутся Артему в 2,6 миллиона рублей

1 Февраль 2020, 07:45

Владивосток не попал в рейтинг «высоких» городов

1 Февраль 2020, 07:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Эвакуировать россиян из Китая будут через Приморье

пограничный пункт пропуска граница

Всего будут эвакуировать через три автопункта

Эвакуировать граждан России из Китая, в частности Уханя, будут через погранпункты в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в правительстве региона, россиян, которые собираются покинуть Ухань, будут вывозить бесплатно на автобусах.

Всего будут эвакуировать через три автопункта.

Так, согласно сообщению приморского агентства по туризму, 1-3 февраля можно будет покинуть Поднебесную через Пограничный, 1 и 3 числа – через Краскино, а 1 февраля – через Полтавку. Бесплатный автобус выезжает в 10:00 по времени Китая.

Отметим, что в Приморье есть горячая линия для россиян, которые находятся за рубежом. +7 (914) 703-14-59. Вопросы по ситуации с вирусом можно также задать в российском посольстве в Китае. Телефон: +86-170-0081-4519.

Примечательно, что в России уже выявлены два случая заражения новой формой пневмонии. Один из них – в Тюменской области, другой – в Забайкальском крае. Отмечается, что оба пациента – граждане Китая.

Напомним, что общее число заболевших в мире уже достигло почти 8 тысяч человек. Из них 170 скончались от болезни, чуть меньшее число – полностью вылечились.

Эпицентром болезни считается многомиллионный город Ухань – а именно, местный рынок морепродуктов. Сейчас опасная зараза уже «переместилась» на другие страны – случаи заражения выявлены в нескольких странах Азии и Европы. 

Читайте также:

Китайский вирус может спровоцировать дефицит овощей на Дальнем Востоке

Китай после эпидемии – какие выводы сделает Председатель Си?

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной ЧС

Александра Маслова

Популярное

Три нарушения - лишение: новые штрафы ГИБДД

Работодателей завалят заявлениями на оплату курортов

Китайский вирус может спровоцировать дефицит овощей на Дальнем Востоке

Два человека пострадали при взрыве дома во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...