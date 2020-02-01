Эвакуировать россиян из Китая будут через Приморье

Эвакуировать граждан России из Китая, в частности Уханя, будут через погранпункты в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в правительстве региона, россиян, которые собираются покинуть Ухань, будут вывозить бесплатно на автобусах.

Всего будут эвакуировать через три автопункта.

Так, согласно сообщению приморского агентства по туризму, 1-3 февраля можно будет покинуть Поднебесную через Пограничный, 1 и 3 числа – через Краскино, а 1 февраля – через Полтавку. Бесплатный автобус выезжает в 10:00 по времени Китая.

Отметим, что в Приморье есть горячая линия для россиян, которые находятся за рубежом. +7 (914) 703-14-59. Вопросы по ситуации с вирусом можно также задать в российском посольстве в Китае. Телефон: +86-170-0081-4519.

Примечательно, что в России уже выявлены два случая заражения новой формой пневмонии. Один из них – в Тюменской области, другой – в Забайкальском крае. Отмечается, что оба пациента – граждане Китая.

Напомним, что общее число заболевших в мире уже достигло почти 8 тысяч человек. Из них 170 скончались от болезни, чуть меньшее число – полностью вылечились.

Эпицентром болезни считается многомиллионный город Ухань – а именно, местный рынок морепродуктов. Сейчас опасная зараза уже «переместилась» на другие страны – случаи заражения выявлены в нескольких странах Азии и Европы.