Евгений Корж избран главой Уссурийска

В понедельник, 11 ноября, городская дума Уссурийска проголосовала за Евгения Коржа и избрала его главой городского округа, сообщает DEITA.RU.

Вначале прошел второй этап конкурса, где 9 из 10 кандидатов представили свои проекты по развитию города. Один из претендентов не пришел на собеседование. В итоге комиссия рекомендовала городской думе двух претендентов: врио главы города Евгения Коржа и заместителя главы города Михаила Павлюка.

После прошло внеочередное заседание городской думы, где 17 депутатов отдали свои голоса, за кандидатуру Евгения Коржа. Восемь депутатов от партии КПРФ проголосовали против. Один из депутатов отсутствовал.

Отметим, что депутаты от КПРФ не соглашались с некоторыми решениями комиссии, указывая на то, что дату проведения конкурса должна была назначать городская дума, а также считали, что два члена комиссии были аффилированы с избранным мэром города. Однако в первом вопросе юристы подчеркнули, что депутаты самостоятельно передали свои полномочия по регламенту работы комиссии, а во втором случае конкурсная комиссия была сформирована до подачи заявлений от претендентов. Поэтому говорить об аффилированности, в этом случае не стоит, потому что любой кандидат мог оказаться в такой ситуации.

В должность главы городского округа Евгений Корж вступает в понедельник 11 ноября, в 16 часов.

Иван Юрьев