Почти 10 миллионов рублей направили из бюджета Владивостока на ремонт дорог Советского и Первореченского районов, сообщает DEITA.RU.

Право ремонтировать дороги Первореченского района досталось ООО «Бетон-Сервис». Этой же компании достался еще один контракт – Советский район. Итоговая стоимость контракта в самом большом районе города составила 4 049 590,76 рубля.





Улица Кирова вошла в число дорог краевого центра, где в этом году проводят комплексный ремонт пешеходных зон, проезжих частей и прилегающей дорожной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком выступает компания «Скаб». Ее сотрудники проведут на Кирова работы по ремонту пешеходных зон. К ремонту дорожного полотна, замене люков и решеток строители приступят только после того, как будут завершены основные работы на улице Енисейской.





Завершился первый этап благоустройства на аллее Дениса Давыдова в районе улицы Русской - асфальтирование пешеходных зон, замена бортовых камней и установка новых лестничных маршей. Все ремонтные работы на общественной территории компания «Трансстроймеханизация» провела на благотворительных началах. Всего здесь было уложено более восьми тысяч квадратных метров асфальта, проведена замена бортовых камней, общей площадью 2,5 тысяч погонных метров, приведены в порядок лестничные марши и перила.





Аллея Дениса Давыдова – первое общественное пространство в Советском районе, где завершился ремонт. В настоящее время строительные работы идут в сквере в районе Енисейской, 23. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» там выложат новые дорожки, установят спортивную и детскую площадки, а также скамейки и урны. на общественной территории в районе Енисейской, 23 полностью заменят дорожки, установят лавочки и урны. В сквере также появится зона отдыха для детей и их родителей. Для любителей спорта на территории предусмотрели спортивную воркаут-площадку.





В рамках наказов избирателей планируется ремонт дорог на улицах Мечникова, Шкотовская, Пятая, Лянчихинская. Планируется провести капитальный ремонт футбольного поля и части зрительских трибун стадиона «Строитель», ремонт и восстановление пришкольных стадионов школ, капитальный ремонт актового зала школы № 68. Также предусмотрен ремонт участков автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, лестниц, установка леерного ограждения, освещения и другие работы, направленные на благоустройство округа.

По программе «1000 дворов» в Советском районе благоустроят 47 придомовых территорий, в Первореченском – 74.





«Проверка исполнения наказов избирателей – одна из важнейших обязанностей депутатов. Считаю важным и нужным проводить проверку объектов. Депутаты регулярно выезжают с инспекционным контролем на объекты строительства и реконструкции. Владивосток получил средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов на благоустройство. Полным ходом ведутся работы по программе «1000 дворов». Дворы преображаются, мы увидели это в нескольких дворах и услышали положительную реакцию местных жителей. Есть еще над чем работать. Сами жители принимают активное участие в благоустройстве родных дворов. Они успешно мониторят работу подрядчиков и проявляют активную жизненную позицию!» - прокомментировал депутат Законодательного Собрания Приморского края Евгений Костюков.