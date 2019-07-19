Ожидается падение курса евро ниже 70 рублей. С чем это связано и при каких условиях произойдет рассказал эксперт фондового рынка Дмитрий Бабин, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Возможный выход Великобритании из Евросоюза нанесет серьезный вред экономике Европы, а значит — приведет к падению курса евро. Более того, давление на европейскую валюту окажет и монетарное стимулирование, которое окажу власти на экономику с целью ее укрепления.

Плохо влияет на евро и возможная торговая война. Хотя она по-прежнему не началась, но неопределённость между Китаем и США наводит мысли о ее скором начале. Такая ситуация еще больнее ударит по курсу евро.

Единственное, что на данный момент несет угрозу рублю, — это резкое снижение стоимости нефти. На данный момент российский бюджет скорректирован таким образом, что он полноценно функционирует при цене на нефть в пределах 40 долларов за баррель.

Отметим, что при падении стоимости на нефть доллар может подрасти до 67,2 рубля. Евро также продолжит свою рост.

Екатерина Брязгунова