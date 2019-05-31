Дальний Восток может сыграть в отношениях России и Европы неожиданную роль, считают эксперты.

Любовь – это дело такое, до конца еще не изученное и единственное, в чем можно быть уверенным, что логика здесь совершенно отсутствует, сообщает DEITA.RU.

И если уж с трудом можно разобраться в отношениях двух людей, то что тогда говорить о миллионах? Да еще на разных языках говорящих…

На днях Европа в очередной раз сказала, что не любит Россию и даже в очередной раз объяснила, за что.

Мост или барьер – разница есть

По мнению французского историка, Элен Каррер д'Анкосс именно здесь кроется ответ на извечный вопрос.

«Для Европы Россия - это мост или барьер? И если это барьер, то это опасно», - говорит ученый в интервью журналу Le Point.

Элен Каррер д'Анкосс вспомнила о попытках России интегрироваться в европейскую цивилизацию. По ее мнению, удалась только первая попытка, предпринятая Петром I, которого в Европе традиционно называют только Великим. Но затем любовь прошла, и после распада СССР, когда страна предприняла вторую попытку сблизиться с Европой, это уже не удалось. И даже тщетные усилия первого президента ССР Михаила Горбачева, которого на Западе ласково именовали «Горби» (ах, жаль, что она не знает, как его называли в России) не помогли. Также историк считает, что интегрироваться в Европу не удалось и российским президентам – Борису Ельцину и Владимиру Путину.

В основе этих неудачных попыток, по ее мнению, страх, презрение и недальновидность Европы. В ЕС прекрасно понимали, что переходный период из супердержавы СССР в пока еще непонятную Россию будет сложным для нашей страны. Европейские страны просто побоялись возможных трулдностей, а потому решили укрыться «под американским щитом». Еще один момент, который сыграл свою роль в «нелюбви» то, что европейцы считают Россию «мужичкой» и авторитарной страной. При этом Европа все же помнит, что и в России правили женщины, а Петр I демонстрировал «искреннюю потребность в европейских ценностях».

В новой истории лишь пятилетка с 1994 по 1999 год можно назвать одними из лучших, когда все были открыты по отношению к России, и отсутствовала эта мания постоянно поучать русских в области прав человека.

«Все казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха» - рассказала она в интервью, Ног сейчас, по мнению историка, Россия может восприниматься совершенно по-разному. И от этого восприятия и зависит будущее двусторонних отношений.

Любовь должна быть взаимной

Кандидат политических наук, доцент ДВФУ, эксперт Российского института стратегических исследований, член Российского общества политологов Петр Самойленко отметил, что взаимоотношения России и стран Европы в историческом плане никогда не отличались долговременным стратегическим партнерством.

«Начиная с военных конфликтов Средневековья и заканчивая современностью – Россия, как большая по территории и богатая ресурсами страна, вызывала скажем так, не очень ровное отношение – было слишком много сил, которые стремились создать образ врага из нашей страны. Однако, идеологическая и политическая риторика всегда уступали место здравому прагматизму в условиях наличия общих стратегических или экономических интересов.

Примеров масса в самые разные исторические периоды – союзнические отношения с Великобританией во время Второй мировой войны, когда был общий враг – гитлеровская Германия. Хотя до и после войны они оставляли желать лучшего. Если говорить про день сегодняшний, то с Европой у нас отношения действительно непростые, и главный фактор тут – нестабильность в самой «Матушке» - Brexit и экономические проблемы ЕС, плюс достаточно сильное влияние США на Западную Европу. Вместе с тем, даже там есть страны, с которым и у нас достаточно стабильно неплохие отношения – например, Италия или Франция.

Поэтому, думаю, что на перспективу ближайших 5-10 лет в Российско-Европейских отношениях будет сохраняться стабильность, - отметил эксперт, - другой вопрос что гармония в них будет зависеть от общих интересов, прежде всего экономических. Кстати, Дальний Восток может сыграть не последнюю роль – тот же ВЭФ уже начал привлекать растущее внимание европейских представителей. Думаю, что и в этом году эта тенденция только закрепится», - резюмировал эксперт.

Проверено веками – от любви до ненависти действительно один шаг. Главное - сделать его в нужную сторону.

Инна Эстрина