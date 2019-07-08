Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Нюрнбергский трибунал признал преступными как саму СС, так и ее составные части. Российская делегация предложила парламентской ассамблее ОБСЕ выразить глубокую обеспокоенность «распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры». Кроме того, она должна была признать, что неонацизм является «опасным явлением», бороться с которым обязаны на политическом уровне.

Резолюцию встретили серьезной критикой, в первую очередь делегаций Украины и Литвы. При подведении итогов против проголосовали 25 человек, 11 - за, 13 - воздержались.

Ранее представители многих стран решили принять Ливадийское послание миру о недопустимости искажения истории. Имеется в виду, главным образом, возможность возвращения нацизма и искажение исторических реалий.

Дмитрий Санников