Евросоюз может игнорировать гражданство некоторых россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Упрощённая схема выдачи российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР может обернуться для них невозможностью въехать в Европу.

Чиновники из Евросоюза заявили, что будут рассматривать возможность выдачи шенгенской визы для жителей Донбасса, получивших паспорта гражданина России.

Они не исключили, что в итоге могут принять решение о полном непризнании российских документов, что, соответственно, будет означать, что въезд в страны ЕС им будет запрещён.

Москва уже выступила в резким непринятием подобного отношения к своим гражданам.

Дмитрий Шевченко