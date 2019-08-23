Только выполнив его, страна может вернуться в G7, сообщает DEITA.RU.



Российская Федерация может вновь вернуться в «Большую семерку». Однако для этого Москва должна выполнить важное условие: выполнить Минские соглашения.

Как сообщил ТАСС источник в европейской дипмиссии, еще в 2015 году Европейский совет принял решение о том, что прежние отношения ЕС с Россией невозможны, пока минские условия не будут выполнены. Только если Кремль будет придерживаться их, Россия сможет рассчитывать на возвращение в G7.

Также источник издания отметил, что вопрос о возвращении России в G7 вообще не входит в повестку саммита. Однако это не значит, что главам других государств запретят ее поднять.

Елена Миронова