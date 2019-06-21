России придётся ещё потерпеть европейские ограничения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Европейский совет сообщил о продлении антироссийских санкций ещё как минимум на полгода. Ограничения касаются в первую очередь экономики.

Поводом для продления санкций стало якобы недостаточное выполнение Минских соглашений российской стороной. Ранее Европа мотивировала введение ограничения в отношениях с Россией присоединением Крыма.

Недавно стало известно, каким образом санкции повлияли на одну из приморских компаний.

Дмитрий Шевченко