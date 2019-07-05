Европа продлила антироссийские санкции
Ограничения продлили ещё на полгода, сообщает DEITA.RU.
Евросоюз официально продлил экономические санкции, направленные против России. Их срок должен был истечь уже 31 июля.
Ограничения коснутся нескольких секторов и сфер российской экономики. Причиной продления ограничений авторы инициативы назвали невыполнение Россией пунктов минских соглашений.
В Евросоюзе заявили, что из-за действий России не удаётся урегулировать военный конфликт на Украине. При этом, ни дипломаты, ни другие официальные лица не могут конкретно указать на нарушения с российской стороны.
Ранее Россия также продлила продуктовое эмбарго в отношении многих стран Европы.
Дмитрий Шевченко