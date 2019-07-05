Ограничения продлили ещё на полгода, сообщает DEITA.RU.

Евросоюз официально продлил экономические санкции, направленные против России. Их срок должен был истечь уже 31 июля.



Ограничения коснутся нескольких секторов и сфер российской экономики. Причиной продления ограничений авторы инициативы назвали невыполнение Россией пунктов минских соглашений.

В Евросоюзе заявили, что из-за действий России не удаётся урегулировать военный конфликт на Украине. При этом, ни дипломаты, ни другие официальные лица не могут конкретно указать на нарушения с российской стороны.

Ранее Россия также продлила продуктовое эмбарго в отношении многих стран Европы.

Дмитрий Шевченко