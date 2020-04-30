Европейские туристы начали массово собираться в Россию

В ближайшие два года жители разных европейских стран намерены посетить Россию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Результаты опроса аналитического центра НАФИ показали, что треть граждан 27 государств Европы, активно занимающихся туризмом, собираются приехать в нашу страну в 2020-2021 году.

При этом, как оказалось, две трети из этого количества никогда не были в России, остальные уже её посещали.

Согласно полученным данным, реже всего поездку в Россию планируют жители Западной Европы, а чаще всего — ближайших постсоветских и восточноевропейских стран.

Ранее стало известно, что власти некоторых европейских стран объявили о полном закрытии своих границ как минимум до осени текущего года.

Одновременно с этим, власти Турции объявили, что уже в конце мая страна откроет свои отели в ожидании иностранных туристов.