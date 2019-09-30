Европротокол подорожал во всех регионах России

В любом регионе России с 1 октября можно оформить по максимальной цене аварию по европротоколу без участия сотрудников полиции, если у сторон нет разногласий, сообщает DEITA.RU.

Теперь сумма выплаты может дойти не до 100 тысяч, а до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Его положения вступили в силу с 1 октября 2019 года.

До 1 октября оформить европротокол по максимальной цене можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как напоминают эксперты, зафиксировать аварию нужно при помощи специального мобильного приложения. Также это можно сделать благодаря устройству ГЛОНАСС. Оно фиксирует аварию и передает данные об ускорениях и силе удара оператору, который потом передает их страховщику.

По информации ГИБДД Приморья, 90% автоаварий происходит из-за нарушений Правил дорожного движения. По августовской статистике, с начала года на дорогах региона зарегистрировано свыше 14 тысяч автоаварий (88% из них – без пострадавших, с материальным ущербом).

Основная доля дорожно-транспортных происшествий зарегистрирована в городах и населенных пунктах (87,5%). Среди населенных пунктов выделяются город Владивосток (7261 ДТП), Уссурийский городской округ (1589), города Находка (985) и Артем (849).

Дмитрий Санников