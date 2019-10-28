Эвтаназия: Скворцова рассказала, как избавиться от страданий

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что россияне сами должны решить вопрос о разрешении эвтаназии в стране. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такое заявление российский политик сделала в эфире радио «КП». При этом Скворцова отметила, что даже при положительном решении вопроса с разрешением согласованного с врачами умерщвления тяжелобольных людей, россияне должны помнить про альтернативные способы избавления от страданий. Например, паллиативную помощь.

По мнению министра здравоохранения, разрешение эвтаназии - это очень сложная общественная тема, которая должна быть согласована, в том числе, и с верующими россиянами. Кроме того, Скворцова упомянула практику других стран, где разрешением на прекращение жизни человека, физически страдающего от неизлечимого заболевания, пользуются в своих целях мошенники.

Также в рамках радио-интервью была затронута тема полного или частичного возмещения россиянам затрат на лекарства. По словам Скворцовой, через два-три года Россия частично уйдет от льготного обеспечения лекарственными средствами некоторых категорий граждан к «тотальному обеспечению». Министр предположила, что нововведение коснется порядка девятнадцати процентов от общего числа российских льготников.

Кроме того, глава Минздрава заявила, что до 30 октября московские ребята смогут получить жизненно необходимый препарат «Фризиум». Порядка пятьсот пятидесяти нуждающихся ребят со всей России получат лекарство до конца текущей недели.

Екатерина Цой