Иной раз водитель едет на низких оборотах, чтобы сократить расход топлива, а скорости переключаются, когда стрелка тахометра едва переходит 2-2,5 тысячи оборотов. Но это опасно для двигателя, сообщает DEITA.RU.

Сэкономить топливо это помогает, можно сотню километров ехать на 4-4,5 вместо шести с лишним литров. К тому же, езда на низкой скорости считается самой безопасной, ей учат еще с автошколы, предлагая не крутить движок. Инструктор может сказать, что это бережет движок, но это уже не правда.

На малых оборотах почти невозможен обгон, сложно соответствовать ситуации на дороге и для маневра приходится вжимать педаль в пол, а не переключаться на пониженную передачу. Это приводит к детонации мотора, разбивая его изнутри.

К тому же, от высоты оборотов зависит качество и количество масляной смазки двигателя. Увеличение оборотов способствует большему давлению масла, которое препятствует износу двигателя. Также езда на низких оборотах – верный путь к усиленному коксованию двигателя. Потому что растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах повышается, и часть нагара выгорает естественным путем, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».

Анастасия Туркова