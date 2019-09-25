Ездить на Аи-92 разрешено только этим авто

Опубликован список «последних» автомобилей, технические требования которых позволяют владельцам заправляться 92-м бензином. Об этом сообщает DEITA.RU.

Эксперты Usedcars.ru отмечают, что в последнее время на рынке остается все меньше авто, способных без негативных последствий «питаться» топливом с низким октановым числом.

Первыми в рейтинге экономичных машин для кошелька автолюбителей значатся представители отечественного автопрома: LADA Xray, Vesta, Largus, UAZ, Hunter и Патриот. Специалисты оговаривают, что современные модели «АвтоВАЗа» типа Lada Granta ездят исключительно на АИ-95 т.к. российский завод присоединился к массовому отказу автопроизводителей от «девяносто второго».

Mitsubishi пока входят в число «потребителей» АИ-92. К числу «экономящих бюджет владельцев» можно отнести такие модели, как Pajero, ASX, Outlander, Pajero Sport и Eclipse Cross.

В рейтинг пока входят все модели фирм Honda и Suzuki, за исключением «турбовых» Vitara и SX4, которые рекомендовано «кормить» АИ-95. Также АИ-92 подходит всем автомобилям Ford, Kia (кроме Ceed), Hyundai, Toyota (за исключением Camry с двигателем 3,5 и Corolla выше 1,8 литров) и машине Jeep Wrangler.

Фактически все китайские автопроизводители остаются верны АИ-92, кроме Haval H6, H6 Coupe и F7.

Полный отказ от АИ-92 произошел в Renault. Теперь ни одна новая французская машина не будет обслуживаться по гарантии, если владелец авто заправит ее бензином с октановым числом ниже, чем у АИ-95. Та же история произошла во всем обновленном модельном ряду Nissan.

Екатерина Цой