Сибирский межрегиональный учебный центр (СМУЦ) совместно с Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства (ИСИИККС) проведёт крупнейшее образовательное мероприятие в области стоимостного инжиниринга – «Неделя сметчика. Дальний Восток», сообщает DEITA.RU.

Основные города-участники: Москва, Екатеринбург и Красноярск. В 2019 году мероприятие впервые пройдёт на территории Дальнего Востока – в городе Хабаровске. Проведение «Недели сметчика» в ДФО связанно с интенсивным развитием строительной отрасли и с ближайшей реализацией проектов по комплексному территориальному развитию региона.

Курсы повышения квалификации пройдут с 17 по 21 июня 2019 года. Основные направления обучения: ценообразование и сметное нормирование в строительстве; ремонтно-строительные работы: сметы, договоры, расчеты; составление смет на проектно-изыскательские работы; особенности составления смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП; определение стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов. Программа курсов составлена таким образом, что слушатели смогут посетить те направления, в работе с которыми возникают вопросы, ответы на которые будут предоставлены экспертами, с дублированием информации в раздаточном материале по всем темам.

Также, обсуждение проблемных тем предусмотрено в рамках «Круглого стола», завершающего «Неделю сметчика. Дальний Восток». Здесь участники смогут не только обсудить актуальные для себя вопросы, а также поделиться опытом работы с коллегами и получить практические рекомендации с примерами из судебных практик от ведущих экспертов страны в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Екатерина Брязгунова