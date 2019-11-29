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«Ежики у дороги» - приморцы осмеяли новогоднее убранство города
Администрация Находки подошла к новогоднему украшению города креативно и «со вкусом», сообщает DEITA.RU.
Подписчики городского паблика фотографируют елочные украшения и смеются – обычные шары одиноко висят на зимних голых деревьях.
«Город начали украшать вот с таких «ежиков» у дороги. В группах вотсап много критики по поводу такого украшения», - пишет автор поста.
«Просто смешно», «Вот вам праздник, новогоднее настроение», - смеются подписчики.
Часть комментаторов же призывает «радоваться тому, что есть». «Ну хоть такое, лучше, чем ничего», - отмечают они.
Напомним, что недавно мэр Кемерово рассказал, зачем в город купили елку для главной площади за 18 миллионов рублей. Глава города пояснил, что такая цена – из-за ее «высокотехнологичности».
Александра Маслова