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26 Ноябрь 2019, 16:15

«Ежики у дороги» - приморцы осмеяли новогоднее убранство города

елка Новый год

Администрация Находки подошла к новогоднему украшению города креативно и «со вкусом», сообщает DEITA.RU.

Подписчики городского паблика фотографируют елочные украшения и смеются – обычные шары одиноко висят на зимних голых деревьях.

«Город начали украшать вот с таких «ежиков» у дороги. В группах вотсап много критики по поводу такого украшения», - пишет автор поста.

«Просто смешно», «Вот вам праздник, новогоднее настроение», - смеются подписчики.

Часть комментаторов же призывает «радоваться тому, что есть». «Ну хоть такое, лучше, чем ничего», - отмечают они.

Напомним, что недавно мэр Кемерово рассказал, зачем в город купили елку для главной площади за 18 миллионов рублей. Глава города пояснил, что такая цена – из-за ее «высокотехнологичности».

Александра Маслова

игрушки
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