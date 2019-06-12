Facebook планирует платить пользователям своего нового приложения за сбор информации, сообщает DEITA.RU по материалам компании.

Новое приложение Study, предназначенное для изучения рынка, запустила компания Facebook. Как отмечается в релизе, каждый его пользователь будет получать вознаграждение. О каких именно суммах компенсации идет речь, в документе не уточняется.

Приложение Study будет собирать для Facebook данные о том, какие приложения используют владельцы гаджетов. Интересуют компанию Марка Цукерберга также информация о том, как часто и сколько времени пользуются ими люди.

Сейчас приложение Study можно скачать и использовать только в США и Индии. В некоем будущем его смогут скачать жители и других стран.

Дмитрий Санников