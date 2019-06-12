Facebook будет платить своим пользователям
Facebook планирует платить пользователям своего нового приложения за сбор информации, сообщает DEITA.RU по материалам компании.
Новое приложение Study, предназначенное для изучения рынка, запустила компания Facebook. Как отмечается в релизе, каждый его пользователь будет получать вознаграждение. О каких именно суммах компенсации идет речь, в документе не уточняется.
Приложение Study будет собирать для Facebook данные о том, какие приложения используют владельцы гаджетов. Интересуют компанию Марка Цукерберга также информация о том, как часто и сколько времени пользуются ими люди.
Сейчас приложение Study можно скачать и использовать только в США и Индии. В некоем будущем его смогут скачать жители и других стран.
Дмитрий Санников