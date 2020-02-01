Facebook и Twitter ждут миллионные штрафы от суда

В течение трех дней Роскомнадзор отправит в суд административные протоколы на Facebook и Twitter, по которым их ждут довольно серьезные штрафы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на сообщение ведомства, поводом для иска стало то, что компании до сих пор не предоставили ведомству информацию о том, что требования по локализации баз данных пользователей из России выполнено.

Сейчас, по сообщению самого ведомства, компаниям грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

Ранее суд уже штрафовал обе эти компании за непредоставление данных. Однако, прошлой весной гиганты медиа-пространства заплатили всего по 3 тысячи рублей с каждого. Роскомнадзор счел это наказание «несоизмеримым».

Напомним, ранее основатель «Телеграма» Павел Дуров рассказал о том, почему популярный сервис WhatsApp никогда не будет безопасен. По мнению известного программиста, это связано с особенностями кода и шифрования приложения.