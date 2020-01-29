Facebook признался в слежке за пользователями

Социальная сеть официально признала, что фиксирует активность своих пользователей, использующих сайты с встроенными опциями для бизнеса через соцсеть, сообщает DEITA.RU.



Из официального заявления следует, что организации, подключенные к опции, передают в головной офис данные об активности людей. Учитывая эти данные, Facebook персонализирует контент и подбирает для каждого пользователя отдельную рекламу.

В обработку поступают данные о том, какой контент изучал пользователь, какие товары он смотрел, какие клал в корзину и какие приобретал.

Кроме того, соцсеть получает информацию о пожертвованиях, которые пользователь отправлял через дружественные сайты. Однако также Facebook поспешил оправдаться за свои действия. Как гласит цитата из обращения, люди сами вправе решать, предоставлять информацию или нет.

Введена опция «очистить историю», за счет которой пользователь может удалить журнал своих действий вне социальной сети. Кроме того, система собирала данные о просмотре медицинских компаний, страховых агентств и бюро кредитных историй.

Слежка через соцсети - инструмент простой и не новый. Даже любой браузер так или иначе мониторит активность пользователя. Поисковые запросы за сутки, лайки, репосты - все это обрабатывается и создает «цифровой портрет» человека.

За счет анализа данных специальными алгоритмами через соцсети крупные компании могут предсказывать вкусы или поведение людей отдельной социальной группы в отдельной стране.

Все метаданные хранятся эксобайтами на серверах компаний и затем продаются другим компаниям - такова схема современной рекламной индустрии, повязанной через соцсети.

Примечателен также тот факт, что любой мессенджер в лицензионном соглашении пишет о строгой секретности передаваемых данных, но в то же время каждое отправленное текстовое или голосовое сообщение уже является собственность мессенджера, и далее оно вправе им распоряжаться по своему усмотрению.

Василий Кучин