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Facebook зазывает россиян шпионить для США
3 Октябрь 2019, 15:15
Facebook начал рассылку рекламных сообщений для русскоязычной аудитории с целью завербовать будущих шпионов для работы на США, сообщает DEITA.RU
У службы CNN есть основания полагать, что призывы русских пользователей популярной социальной сети присоединиться к спецслужбам США были размещены по заказу сотрудников ФБР.
«А как иначе объяснить, что после «клика» по рекламной ссылке браузер переносит интернет-пользователей на официальный сайт регионального управления Федеральной службы безопасности в Вашингтоне? Программа контрразведки отделения переведена на русский язык в том числе», - заявили в агентстве.
Через некоторое время на офсайте ФБР появляется сообщение с просьбой поделиться со спецслужбами США информацией, очерняющую политику России в глазах ее граждан и мира, а также приглашение лично посетить офис в Вашингтоне в любое удобное время.
По информации телеканала, сегодня в русскоязычной версии социальной сети то и дело появляются три рекламных баннера с картинками: на первой изображен молодой человек, идущий по мосту с надписью: «Время наводить мосты», на второй - доска для игры в шахты с провокационным призывом «сделать свой ход», на третьей - счастливая студентка в форме выпускника-бакалавра с оригинальной безграмотной подписью.
Отмечается, в самом ведомстве от комментирования подозрительной рекламы в соцсети отказались.
Екатерина Цой