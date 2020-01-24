Факт слива фекалий в ручей в Приморском крае подтвердили чиновники

Многочисленные заявления горожан о сливе фекалий в городской ручей Артема возымели действие. Активисты общероссийского народного фронта запросили проверку, в ходе которой были выявлены нарушения обустройства сети водоотведения в жилом комплексе города, сообщает DEITA.RU.

Значительная экологическая проблема беспокоила местных жителей соседнего с Владивостоком Артёма. Канализационные стоки из домов, которые возводятся в центре города в районе улиц Гоголя и Молокова, попадают в местный ручей. Повлиять на ситуацию не получалось более года, несмотря на то, что горожане активно отправляли обращения в самые разные инстанции. Когда собранные данные попали в руки к активистам ОНФ, последние направили обращение в природоохранную прокуратуру Приморского края.

В результате проверки экологическое загрязнение было подтверждено. Чиновники города установили, что сети водоотведения в указанном районе не числятся на балансе муниципалитета, а коллектор, который накапливает стоки канализации, расположен вдоль дороги. Кроме того, было установлено, что застройщик не обеспечил коллектор содержанием по установленным нормативам.

Сброс канализационной жидкости на почву по улице Молокова также был подтверждён.

Как сообщают представители ОНФ, будут проведены меры по пресечению стока фекальных и сточных вод, а также правильному оформлению документации на канализационную систему зданий. Кроме того, планируется рассмотреть дело об административном правонарушении, и призвать виновников к ответственности.

Софья Корф