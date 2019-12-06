Фальшивые полисы каско заполонили столицу

В Москве удалось задержать участников преступной группы, которые продавали поддельные полисы каско, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, от рук злоумышленников пострадали более ста автолюбителей из Москвы. Все они заключили фиктивные договоры автострахования каско на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

Следователи утверждают, что криминальная организация имела несколько структурных подразделений. В них «трудились» девять человек, каждый из которых занимался своим делом. Все они на данный момент задержаны, как и два гражданина, подозреваемых в организации преступной группы.

Свою незаконную деятельность они осуществляли из города Симферополя, расположенного в Крыму. Имея базу данных страховой компании, они обзванивали клиентов и предлагали оформить новый договор или продлить старый. В результате получилась неплохая незаконная прибыль.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» УК РФ. Максимальные санкции, предусмотренные по ней, — 20 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов.

Екатерина Брязгунова