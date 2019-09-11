Фальшивых благотворителей выведут на чистую воду

Граждане смогут распознавать мошенников по главным признакам, сообщает DEITA.RU.

Эксперты Роскачества дали рекомендации россиянам, которые помогут им определить обман при организации фальшивой благотворительности.

Как отметили специалисты, между добропорядочными организациями и мошенниками существует довольно много отличий, которые в состоянии определить большинство граждан.

Главным из них является открытость деятельности и полная прозрачность работы. В частности, это касается в первую очередь сайтов организации.

Ни один благотворительный фонд не будет скрываться от общественности и утаивать информацию о себе. Поэтому если вы не можете найти официальный ресурс организации в Сети, то скорее всего, сбор денег ведётся мошенниками.

Кроме этого, даже при наличии сайта, он должен обладать сертификатом безопасности. Это отображается в виде символа замочка в адресной строке любого браузера.

Также следует обращать внимание на реквизиты организации. Благотворительные фонды имеют официальные банковские счета. Любые переводы на карту частных лиц или электронные кошельки должны насторожить граждан.

Дмитрий Шевченко