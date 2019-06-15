Росстандарт обнаружил некачественный бензин на каждой пятой автозаправочной станции в Крыму, сообщает DEITA.RU по материалам организации.

В мае и начле июня 2019 года специалисты Россстандрта отобрали 77 проб дизельного топлива и бензина на автозаправочных станциях в Крыму. Как оказалось, фальсифицированный бензин был выявлен в 20%, а некачественное дизельное топливо аж в 47 % случаев. Отметили в Росстандарте и нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива.

Как ни странно, но ситуация в Крыму с топливом несколько улучшилась. В 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину. Как сообщил начальник отдела госнадзора по республике Крым и городу Севастополю ЮМТУ Росстандарта Игорь Чернышев, большинство предприятий региона сегодня признают проблемы с суррогатом и проявляют готовность к ее решению на территории Крыма.

Сейчас планируется продолжить проверки на топливном рынке и создать на базе Крымского центра стандартизации и метрологии лабораторию по исследованию всех видов топлива и другой продукции нефтегазового комплекса.

Накануне руководитель Роснефти» Игорь Сечин призвал правительство перестать сдерживать цены на автомобильное топливо и как ни странно, власти согласились с его доводами. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак на Петербургском международном форуме заявил, что с 1 июля цены сдерживать на бензин в России уже не будут. В связи с этим россияне ожидают резкий скачок цен на автомобильное топливо.

Дмитрий Санников