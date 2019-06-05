В Москве дали совет Зеленскому в качестве ответа на его «стратегию возвращения Крыма», сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, президент Украины Владимир Зеленский собирается во время визита в Брюссель обсудить с руководством Евросоюза и НАТО стратегию «возвращения» Крыма. Такую информацию передала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель по телеканалу «1+1».

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер и общественный деятель Вадим Манукян считает, что Зеленский таким способом решил показать свою крутость. Зеленскому, по его словам, для начала навести бы порядок в своей стране, а потом уже фантазировать о Крыме. У новоявленного президента еще мало опыта в политике, что чревато серьезными последствиями и потерей доверия избирателей.

Анастасия Туркова