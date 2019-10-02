Фантомные ДТП достали россиян

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Россияне устали оспаривать в судах взыскивания за фантомные ДТП - псевдо-аварии, участниками которых водители, получившие судебные уведомления, никак не могли быть. Об этом сообщает DEITA.RU.

В полиции заявили, что после введения нового закона, разрешающего оформлять европротокол без сотрудников Госавтоинспекции, в России новые случаи мошеннических махинаций с дорожно-транспортными происшествиями.

«Мошенники по всей стране оформляют европроколы по итогам несуществующих ДТП и направляют их в страховые компании граждан, которые указаны в документах как виновники или участники аварии», - рассказывают в полицейские отмечая, что в некоторых случая махинации «срабатывают» и страховщики действительно пересылают деньги на указанные реквизиты «потерпевших», взыскивая средства с невиновных россиян.

Один из жертв мошеннической схемы рассказал, что на данный момент он пытается опротестовать в суде взысканные по европротоколу фантомного ДТП пятьдесят тысяч рублей.

«Мало того, что точно не мог быть участником ДТП в тот день, так еще и авария зарегистрирована на несуществующей улице», - сообщил россиянин заявив, что «пострадавший» в аварии водитель так и не был найден, хотя все его данные записаны в протоколе.

Представители страховых компаний сразу сняли с себя вину за новые мошеннические махинации. По их словам, все дело в «небрежном хранении личной информации» самими пострадавшими.

Екатерина Цой

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