Фармацевты рассказали о рисках продажи лекарств через интернет





Уже в июле текущего года в России могут организовать онлайн-продажу медикаментов посредством интернета, сообщает ИА DEITA.RU. О плюсах и минусах реализации медицинских препаратов в сети рассказали в Ассоциации «Фармацевтическое содружество».

Согласно принятому в первом чтении законопроекту о дистанционной торговле лекарствами, разрешить продавать препараты по рецепту в Сети планируется не ранее 2022 года. Однако Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает Госдуме внедрить законопроект уже летом текущего года – с 1 июля.

Что касается продажи в Сети безрецептурных препаратов, речь об этом велась ещё с 2017 года. С тех пор документ дополнили, и в версии, которая вынесена на второе чтение, касательно пункта о продаже лекарств по рецепту, появилось дополнение – разрешить продажу препаратов такого рода планируется уже летом текущего года, как отмечают «Известия».

Почему закон находится на обсуждении уже несколько лет, и какие нюансы кроются в ситуации продажи лекарств в Сети, корреспондент ИА DEITA.RU поинтересовался у Натальи Назаренко, президента Ассоциации «Фармацевтическое содружество» - профессиональной организации фармацевтов Приморского края.

«В современном мире мы не можем сказать, что интернет - это плохо. Действительно, есть категории населения, которым сложно дойти до аптеки. В этом смысле покупка препаратов в сети будет упрощать жизнь. Однако лекарства – специфический вид товара, он влияет непосредственно на здоровье и жизнь человека. Поэтому любой препарат, даже безрецептурный, при отпуске требует консультации фармацевта. Его задача – дать правильную консультацию покупателю. Потому что по незнанию человек может и навредить. Например, дать ребёнку препарат, предназначенный для взрослого», - отметила Наталья Александровна.

Отсутствие консультации фармацевта – лишь один аспект продажи лекарств в сети.

«Что касается интернет-продажи безрецептурных препаратов, это возможно, и скорее всего, закон будет принят. Когда пошла речь о продаже препаратов по рецептам, ситуация осложняется самим документом – рецептурным бланком. Их существует несколько видов, и это уже документ, который связывает всех участников по обращению этого препарата. Врач – назначает, провизор в аптеке смотрит назначение, оценивает дозировку, адекватность кратности приёма, как правильно принимать, как правильно хранить. В этом случае фармацевт обеспечивает двойной контроль. Иногда бывают ошибки в дозировке. На бланке в штампе есть контакты специалиста, по которым можно связаться с врачом, который выписал рецепт», - делится нюансами работы фармацевта Наталья Александровна.

По словам специалиста, ещё существует риск закрытия большого количества аптек.

«Если полностью уйти в интернет-пространство, есть вероятность, что на оставшихся объёмах аптеки не смогут выживать. Существует расхожее мнение, что аптеки представлены в избыточном количестве. Да, где-то их чересчур много, однако есть места, где их недостаточно. Если полностью уйти в интернет-пространство, есть риск, что очень многие аптеки уйдут вообще с рынка», - отметила Наталья Назаренко.

Кроме того, уверен эксперт, необходимо помнить о том, что отпуск льготных лекарств контролируется государством. В «Фармацевтическом содружестве» задаются вопросом – если аптеки закроются, куда уйдёт данный сегмент рынка?

«Из-за большого количества нюансов законопроект обсуждается долго и тщательно. Если учитывать, как всё прописано сейчас – рецептурные препараты нельзя допускать к продаже через интернет. Другое дело, если как-то в перспективе будет возможность подгружать электронный рецепт, чтобы иметь возможность его видеть. Однако, следует помнить и о том, что существует злоупотребление рецептами, когда бланк могут подделать. Нюансов очень много, и их нужно все учитывать, принимая этот закон», - подытожила Наталья Назаренко.

В Ассоциации «Фармацевтическое содружество» уверены, что прежде чем утверждать и принимать законопроект, нужно, чтобы члены профессионального сообщества участвовали в его обсуждении.