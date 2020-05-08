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ФАС и прокуратура заинтересовались стоимостью гречки
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ФАС и прокуратура заинтересовались стоимостью гречки
Антимонопольная служба и прокуратура РФ проверят увеличение стоимости гречки, сообает ИА DEITA.RU.
Такое заявление сделала ФАС в своем сообщении. В ведомстве добавили, что совместно с надзорным органом проведут соответствующие мероприятия. Антимонопольщики предполагают сговор всех участников рынка из-за которых стоимость продукта могла увеличится. В ведомстве уверены, что страна полностью обеспечена данной продукцией.
Отметим, что ранее Росстат сделал заявление о том, что стоимость гречки увеличилась на 12% в прошлом месяце. Согласно данным статистической службы Приморья стоимость средняя стоимость гречки в крае на 23 марта составляла 76,04 рубля за килограмм, к началу мая ее стоимость увеличилась на 3,2% по сравнению с концом марта.