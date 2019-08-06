Главное почтовое ведомство страны обвинили в нарушении закона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

ФАС обвинило "Почту России" в недобросовестной конкуренции. Причиной этого стал запрет структуры на использование марок в качестве средства платы за пересылку уведомлений. С января оплатить данную услугу можно только деньгами.

Антимонопольщики уже предписывали почте устранить выявленные нарушения, но до сих пор этого так и не было сделано. В итоге специально созванная комиссия ведомства признала "Почту России" нарушителем.

Дмитрий Шевченко