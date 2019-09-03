Ведомство не подтвердило информацию о скором подорожании авиаперелётов, сообщает DEITA.RU.

Федеральная антимонопольная служба не увидела причин, по которым в скором времени стоимость билетов на самолёты должна вырасти.

По словам представителей ведомства, цены на авиабилеты формируются на свободном рынке в рамках конкуренции компаний-авиаперевозчиков.

Кроме этого, они зависят от платежеспособности граждан. По этим причинам, по мнению представителей ФАС, основания для негативных прогнозов отсутствуют.

Ранее СМИ ссылались на мнения экспертов, которые предрекали скорое повышение стоимости авиабилетов.

Дмитрий Шевченко